Hasselaar viert ‘100 dagen zonder alcohol’ te fanatiek en valt vrouw lastig aan kanaal BVDH

12 november 2018

Een 25-jarige man uit Hasselt had op 22 mei 2016 erg diep in het glas gekeken. Hij had net ‘100 dagen zonder alcohol’ achter de rug, maar vierde dat te fanatiek. Rond 2.45 uur ’s nachts was hij richting kanaal uitgeweken na een ruzie met zijn kameraden, die meer buiten dan binnen stonden. Waarom is tot de dag van vandaag niet duidelijk, maar beklaagde viel vervolgens twee personen lastig. “Hij sloeg een man achter op zijn hoofd en vergreep zich aan een vrouw. Het duo kon vluchten. De man herinnert zich niet zoveel van de feiten”, vertelde het openbaar ministerie in de rechtbank. Beklaagde bevestigde dat zijn herinneringen beperkt zijn, maar toonde diepe spijt. Er werd een celstraf van tien maanden met probatieuitstel gevorderd. Zijn advocaat vroeg de opschorting. Vandaag gaat het goed met beklaagde: hij werkt, heeft een vaste relatie en drinkt amper alcohol. Vonnis op 10 december.