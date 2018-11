Hasselaar steelt champagnefles van negen liter BVDH

13 november 2018

12u13 0 Hasselt Een 29-jarige Hasselaar heeft een werkstraf van 120 uren gekregen. Op 28 april 2016 ging hij bij een wijnbar in de Kapelstraat lopen met een fles champagne Castelnau van maar liefst negen liter. In juni dat jaar was hij erg agressief toen drie agenten van politie LRH om uitleg kwamen vragen.

De gestolen fles champagne zou leeg geweest zijn. “Mijn ex-vriendin vond het een mooie fles en die zou beeldig staan op ons appartement. Had ik geweten dat ik een minnelijke schikking van 75 euro moest betalen, had ik dat wel gedaan of had ik gewoon een nieuwe fles gekocht”, legde beklaagde uit tijdens de behandeling. De feiten aan zijn woning waren ernstiger: de Hasselaar was verbaal agressief, worstelde met de politie, bleef zich verzetten en bracht beschadigingen aan zijn eigen woning aan. “Er was een ruzie gaande en mijn vriendin werd uitgemaakt. In een flashback zag ik mezelf terug vastzitten en daardoor liep het uit de hand. Ik wou gewoon niet mee met die zes agenten”, aldus beklaagde.