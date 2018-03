Hasselaar met 'palmares' probeert het met ruiltruc 09 maart 2018

03u02 0

Een Hasselaar riskeert een effectieve celstraf van veertien maanden en een boete van 6.000 euro nadat hij voor de zoveelste keer veroordeeld werd. "Deze man heeft al een enorm palmares, maar je kan niet zeggen dat hij niet vindingrijk is. Deze keer probeerde hij het met de ruiltruc. Daarbij ging hij naar de kassa met producten en vroeg of hij deze mocht ruilen. De producten had hij echter net uit de winkel gehaald. Aan de kassa had men door dat het verhaal van de man niet klopte, dus liep hij maar gewoon naar buiten. Aan het station werd hij aangetroffen door de politie met cocaïne op zak. Een effectieve straf dringt zich op", aldus de procureur. De advocate probeerde het verhaal toch te kaderen en vroeg om een straf met uitstel. "Zo speelt hij niet kwijt wat hij inmiddels toch had opgebouwd."





(BVDH)