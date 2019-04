Hasselaar duwt partner in water en vuur BVDH

04 april 2019

Een Hasselaar (35) die in december 2018 zijn vriendin had geslagen in haar appartement is veroordeeld tot een celstraf van acht maanden met volledig uitstel. De man duwde de vrouw ook in het water en deelde een vuistslag uit. Daarnaast had hij haar ook een keer in een kampvuur geduwd. Inmiddels is de vrouw zwanger en is het koppel naar eigen zeggen gelukkig. Volgens de procureur heeft beklaagde geen schuldbesef. Hij heeft ook een drugsprobleem. Eén van de voorwaarden is dat hij hier hulp voor zoekt.