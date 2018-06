Hasselaar (51) krijgt jaar cel voor diefstal Fiat 07 juni 2018

In de nacht van 30 januari op 31 januari 2017 ging een 51-jarige Marokkaanse Hasselaar aan de haal met een Fiat Punto.





Anderhalf jaar eerder was hij ook al eens met vijf horloges, parfum, aftershave, een identiteitskaart, een sleutelbos, geld, een verrekijker en nog tal van andere kleinigheden gaan lopen in Houthalen-Helchteren. Beklaagde gaf verstek en moet nu één jaar naar de cel. Hij krijgt ook een boete van 800 euro. (BVDH)