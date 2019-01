Hasselaar (47) opnieuw betrapt met kinderporno BVDH

09 januari 2019

Een 47-jarige Hasselaar is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar met uitstel voor drievierde van de straf voor het bezit en de verspreiding van kinderporno. De beklaagde werd op 28 juni 2012 al eens veroordeeld tot een jaar cel voor gelijkaardige feiten. De man werd betrapt in een onderzoek van de Amerikaanse politiedienst FBI. Vervolgens werd een huiszoeking uitgevoerd. Aanvankelijk was de beklaagde zich naar eigen zeggen niet bewust van de feiten, maar de rechtbank acht dat excuus ongeloofwaardig. Tijdens de zitting betuigde hij zijn spijt en stelde hij dat hij zijn drang niet onder controle had. Zijn eerste probatiebegeleiding was naar eigen zeggen niet intensief en langdurig genoeg. Hij wordt ook uit de burgerrechten ontzet voor een periode van vijf jaar.