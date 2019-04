Hasselaar (38) valt ex maandenlang lastig BVDH

10 april 2019

12u04 0

Een 38-jarige Hasselaar viel meer dan een half jaar lang zijn ex-partner uit Hasselt lastig. Zo drong hij op 9 september 2016 binnen in haar huis door middel van braak, terwijl de vrouw rustig met haar kindjes in de tuin zat. Vervolgens bleef hij haar rust verstoren. Op 28 mei 2017 leidde dat zelfs tot het aanbrengen van slagen en verwondingen toen de vrouw met haar kinderen over straat naar huis aan het wandelen was. Ook een 30-jarige vriendin van de vrouw werd hier slachtoffer van. De Hasselaar krijgt een celstraf van acht maanden met probatievoorwaarden. Aan de vriendin van zijn ex moet hij een symbolische schadevergoeding van 1 euro betalen.