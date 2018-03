Hasselaar (34) bedreigt kotbazin 28 maart 2018

02u36 0 Hasselt Een 34-jarige Hasselaar die naar eigen zeggen "de hele dag niet veel doet", liet zich op 23 augustus 2016 stevig gaan. De man studeerde zelf niet, maar verbleef wel op een studentenkamer in Diepenbeek. "Die dag kwam een duister kantje bij hem boven en bedreigde hij de kotbazin met een wapen", aldus de procureur.

De band tussen de man en de kotbazin was aanvankelijk behoorlijk. Hij dronk zelfs nog een koffie met haar. De man vertelde over zijn zieke moeder en vroeg een lift van de kotbazin. "Anders geraak ik er niet", liet hij overtuigend verstaan. "Vervolgens ging hij naar zijn kamer en grabbelde een wapen mee. Tijdens de rit haalde hij dat plots boven en bedreigde hij de vrouw ermee", aldus het openbaar ministerie.





BB Gun

Uit onderzoek bleek dat het wapen een BB Gun was en dat de man dus niet als een ernstig gevaar beschouwd kon worden. "Maar op zo'n moment denk je als slachtoffer niet na over welk wapen het is. De impact blijft dus dezelfde en de feiten zijn erg laakbaar", vervolgde de procureur. "De vrouw reageerde gelukkig doortastend en haalde aan dat ze geen cash geld had. Daarom stopte ze bij een Spar-winkel. Zogezegd om een kleine aankoop te doen en cash geld terug te krijgen, maar eigenlijk sprak ze iemand aan om de politie te alarmeren."





Wapen gedumpt

De beklaagde nam de benen en werd later door de politie aangetroffen op de kamer die hij huurt. Hij gaf de feiten toen en liet verstaan dat het wapen intussen al in een beek dobberde. Meteen bekende hij ook zijn alcoholproblematiek en financiële problemen.





Volgens zijn raadsman Michiel Van Kelecom ging de Hasselaar zelf op zoek naar een behandeling en was hij erg nerveus om zijn verhaal in de rechtbank te komen doen. Hij riskeert een celstraf van een jaar en een boete van 600 euro, zijn advocaat vroeg om een straf met uitstel.





Het vonnis volgt op 24 april.





(BVDH)