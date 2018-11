Hasselaar (24) vraagt 10.700 euro voor glas in gezicht Excuses via Facebookbericht achtervolgen vermoedelijke dader

Birger Vandael

27 november 2018

14u06 0 Hasselt In de nacht van 27 maart 2016 was er binnen en buiten aan ‘Café Café’ in Hasselt een vechtpartij waarbij een jongeman uit Hasselt (24) een glas in het gezicht kreeg. Maandenlang ging hij langs specialisten om de verwondingen te laten behandelen. Hij vraagt aan de vermoedelijke dader een schadevergoeding van 10.700 euro. Die bood al zijn excuses aan via een Facebookbericht, maar betwist nu zijn schuld.

Over wat er die nacht precies is gebeurd, verschillen de versies aanzienlijk. Meester Tom Van Overbeke verdedigt naast het slachtoffer die het glas in het gezicht kreeg ook een tweede slachtoffer van de vechtpartij. Hij vertelt hoe zijn cliënten die nacht aanvankelijk in hun stamcafé zaten, eventjes met hun vrienden naar het Dusartplein trokken en vervolgens terugkeerden met hun tweetjes. “Er was die avond heel de tijd een groep mannen die mijn cliënt provoceerde. Omdat hij nogal kenmerkende blonde haren heeft, werd hij voortdurend “blondie” genoemd. Hij ging hier niet op in, maar merkte wel op dat tweede beklaagde eruit sprong.”

Alle opgebouwde spanning kwam in de rokersruimte naar boven Tom Van Overbeke

Toen het duo richting uitgang van het café trok, liep het in de rokersruimte mis. “Alle opgebouwde spanning kwam naar boven”, aldus Van Overbeke. “Ze bevonden zich aan een tafeltje waar glazen stonden. Mijn cliënt kreeg een glas in het gezicht geworpen. Hij zei zelf nog: “laat het zijn.” Later in de Meldertstraat kwam er een tweede aanvaring waarbij mijn andere cliënt op de grond werd geklopt. Daarbij waren meerdere personen betrokken. In de rechtbank zitten er enkelen te weinig. Eerste beklaagde heeft het glas gegooid en is daarna gaan vluchten.”

Netjes Facebookbericht

Na de feiten sukkelde het slachtoffer van de glasgooier met zijn oog en ging hij via Facebook op zoek naar de dader. Hij kreeg enkele namen door en ontving ook van eerste beklaagde een netjes Facebookberichtje. “Om te beginnen zou ik me graag willen excuseren voor wat er is gebeurd. Het café zou me met u in contact brengen, maar dat is niet gebeurd. Ik zou graag met u bespreken hoe we eruit kunnen komen”, klonk het daarin. Van Overbeke vindt dit een aanwijzing voor schuldbekentenis. “Ik heb me nog nooit moeten excuseren voor wat niet is gebeurd.”

Menselijke daad

Het openbaar ministerie volgt Van Overbeke. Het beschouwt eerste beklaagde, een 26-jarige Truienaar, als de gooier van het glas en de tweede beklaagde, een 28-jarige Hasselaar, als de aanstoker van de vechtpartij. Een werkstraf van respectievelijk 100 en 80 uren werd gevorderd. De twee beklaagden gaven ook hun versie van de feiten, waarbij ze benadrukten dat ze de slachtoffers nog nooit hadden gezien en ze hun betrokkenheid bij de feiten minimaliseerden. Hun raadsmannen onderstreepten dat ze het Facebookbericht niet als schuldbekentenis beschouwen, wel als een menselijke daad en dat er weinig objectieve elementen tegen hun cliënten zijn. Afsluitend toonden de twee slachtoffers de esthetische schade in het gezicht. Op 18 december volgt het vonnis.