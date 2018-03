Halfvastenstoet in rouw trekt toch door de stad 12 maart 2018

02u39 0 Hasselt De Halfvastenstoet, die gisteren door de straten van het centrum trok en ruim 30.000 kijklustigen op de been bracht, werd in rouw gedompeld. Zaterdag overleed Annie Depaepe (62) uit Diepenbeek, de echtgenote en de rechterhand van Jean-Paul Klinkers, die al jaren de groepen aankondigt die deelnemen aan de stoet. Gisteren kon hij geen speaker zijn, hij werd vervangen door Hans Hollanders.

Uit eerbetoon en medeleven werd door het koninklijk feestcomité van Hasselt, dat de stoet organiseert, een minuut stilte gehouden. Leden van de carnavalvereniging de Biersussen uit Balen, die Annie goed gekend hebben, droegen een rouwband in de optocht. En op hun praalwagen werden bordjes gehangen met 'Annie, we zullen je missen!'





"Annie zou niet gewild hebben dat er geen stoet zou uitgaan. Integendeel, er moet verder gefeest worden. Ze zal toekijken vanuit de hemel", riep de prins van de Biersussen vanop z'n wagen naar Marc Willems. Deze laatste zwaaide als prins Marc de scepter over de stoet.





Ex-prinsen op één wagen

Welgeteld 50 groepen trokken door de stad. Een wagen kreeg bijzondere aandacht. De oud-prins André Donville wist z'n ex- collega's op één wagen bij elkaar te brengen. Samen zijn ze 457 jaar oud.





Met de Hasseltse carnavalverenigingen werd afgesproken dat ze geen confetti zouden uitgooien. Dat werd goed nageleefd. De focus lag ook op de veiligheid. De grote invalswegen tot de grote ring rond de stad werden door vrachtwages en politieauto's afgesloten. En in het centrum werden betonblokken geplaatst. (LXB)