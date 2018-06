Grote videowall en eigen schietstand POLITIE VERHUIST NAAR HYPERMODERN COMPLEX OP CAMPUS H TOON ROYACKERS

16 juni 2018

02u39 0 Hasselt Nog enkele dagen en dan ruilt de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad definitief haar oude, aftandse kantoren in voor een hypermodern complex op 'campus H' in Hasselt. Het gebouw heeft haar eigen schietstand, een grote videowall aangesloten op alle bewakingscamera's van de stad én uitzicht op de gevangenis.

Het wordt begin volgende week een grootse operatie. Alle politiediensten moeten immers in twee dagen tijd van het oude gebouw aan de Thonissenlaan, naar het nieuwe complex net naast de gevangenis. Ook de techniek moet mee verhuizen, en daarom zullen de ploegen vanaf dinsdag 19 juni even aangestuurd worden via de aanpalende zone in Alken. "Maar de veiligheid is tussendoor zeker gegarandeerd, en onze politie staat paraat", aldus korpschef Philip Pirard. "Niet-dringende aangiften en klachten stellen we even uit tot 21 juni. Want uiteraard komt er heel wat kijken bij zo'n verhuis. Vanaf 21 juni zitten we dan wel in een gebouw dat optimaal is ingericht voor ons politiewerk."





Brandweerkazerne

Ontsnappen uit de gevangenis bleek de voorbije jaren al onmogelijk. Nu staat er ook nog een politiekantoor pal naast de gevangenispoort. "Een campus als deze is toch uniek in België", vindt burgemeester Nadja Vananroye (CD&V). "Naast de gevangenis en de politie wordt hier later dit jaar de nieuwe brandweerkazerne geopend, net als de verschillende noodcentrales. Alles wat met hulpverlening te maken heeft zit dus op één locatie, en dat bevordert ongetwijfeld de goede samenwerking." Voor de politie moet dat samenwerken nu ook al beter gaan. "We zitten vandaag in verschillende gebouwen. In het nieuwe complex zijn alle ploegen verbonden. De wijkdienst die even wil overleggen met de recherche, moet maar een bureel verder. Dat was tot nu toe wel anders."





De lange verplaatsingen voor schietoefeningen zijn ook al voorbij, want het nieuwe gebouw heeft als enige in Limburg een eigen schietstand met plaats om 300.000 kogels op te bergen. Allemaal netjes achter slot en grendel, vanzelfsprekend. Wie pas gearresteerd is belandt in één van de negen individuele, of in de collectieve cel. Er is een eigen lokaal met matten om arrestaties van lastige criminelen en amokmakers in te oefenen. En op de grote videowall - die ook te volgen is vanuit een crisislokaal - worden met enkele knoppen de beelden van alle bewakingscamera's te voorschijn gehaald. "Een enorme meerwaarde bij grote evenementen en calamiteiten."





Met de verhuis krijgt de politie volgende week een ander telefoonnummer. Vanaf 20 juni zal dat 011/93.80.08 zijn. Voor alle duidelijkheid: naast het hoofdkantoor in Hasselt behoudt de politie ook haar wijkantennes in Diepenbeek, Zonhoven, Lummen, Halen en Herk-de-Stad.