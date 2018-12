Groot waterlek legt deel van Hasselt droog Toon Royackers

20 december 2018

10u31 2 Hasselt Een groot waterlek heeft deze nacht een groot deel van Hasselt, en zelfs een deel van buurgemeente Alken droog gezet. Kort na één uur sprong een leiding aan de Gouverneur Verwilghensingel. Die zette ook een deel van de Grote Ring onder het water en de modder.

De Watergroep is momenteel werken aan het uitvoeren aan het waterleidingnet in de regio Hasselt. Die werken zijn nodig voor het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal. Daardoor was de watertoevoer gisteren ook omgeschakeld naar één leiding. En die kon de hogere druk vannacht duidelijk niet meer aan. Aan de Gouverneur Verwilghensingel ter hoogte van de ‘Metro’ spatte een buis van vijftig centimeter uit elkaar. Meteen stond de omgeving blank, en sleurde het water ook een hoop modder over de Grote Ring. Brandweerzone Zuid West Limburg moest ter plaatse komen om de smurrie op te kuisen. De parallelweg naar winkels zoals de Metro en de Action werd voorlopig afgesloten. Ook de werkploegen van de stad Hasselt waren een groot deel van de voormiddag in de weer om alle modder weg te krijgen. ‘s Ochtends hadden naast het stadscentrum ook deelgemeenten Kermt, Sint-Lambrechts-Herk, Stokrooie, Stevoort en Spalbeek weinig of geen drinkwater, net als buurgemeente Alken. Pas tegen de avond zou het probleem overal opgelost zijn.