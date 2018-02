Groot gedicht van Maud Vanhauwaert onthuld op Dag van de Academies 05 februari 2018

02u25 0 Hasselt Afgelopen zaterdag stond poëzie centraal in de Kunstencampus van Hasselt. Schepen van Onderwijs en Cultuur Karolien Mondelaers (CD&V) onthulde er een groot canvas met een nieuw gedicht van Maud Vanhauwaert, die onlangs nog de nieuwe stadsdichter van Antwerpen werd.

Er werden een 500-tal leerlingen en leerkrachten verwacht om samen het gedicht voor te dragen, maar dat bleken er uiteindelijk toch een aantal minder te zijn. Zij brachten samen het gedicht 'Boodschap van algemeen nut' tijdens een zogenaamde 'poetrymob', vergelijkbaar met een flashmob maar poëtischer. "Het is vandaag de dag van de Academies en over heel Vlaanderen heeft men daarnet hetzelfde gedicht over dansers, spelers, schilders, muzikanten en licht gelezen. Dat hebben we gedaan omdat we deze plek zo belangrijk vinden, want iedereen kan en mag hierheen komen. Je kan hier veel leren, het gaat hier vooral om plezier te hebben in het leren", onderstreepte Mondelaers.





Deze collectieve voordracht vormde het startsein voor een voormiddag waarop de deuren van het atelier openzwaaiden, er muziek door het gebouw klonk en iedereen een bezoek kon brengen aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten en het Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans.





(BVDH)