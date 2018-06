Groene Boulevard wordt nu echt fietsvriendelijk 05 juni 2018

02u52 0 Hasselt Aannemers zijn gisteren begonnen met de aanleg van een nieuwe fietslus aan de binnenkant van de Groene Boulevard. Tot dusver was daar geen echt fietspad, wat vaak verwarring en zelfs kleinere ongevallen veroorzaakte.

De buitenkant van de Boulevard heeft wel een degelijk fietspad, waardoor er vaak in twee richtingen gebruik van gemaakt werd. Maar dat veroorzaakte dan weer gevaarlijke situaties aan kruispunten met het autoverkeer. Na onderhandelingen tussen de stad Hasselt en het Vlaams Gewest zijn nu gisteren werken gestart voor een volwaardig fietspad aan de binnenzijde. Die werken beginnen ter hoogte van de bibliotheek en aan het kruispunt met de Maastrichtersteenweg. Op het volledige traject krijgen fietsers veilige oversteekplaatsen en fietsstraten. Op enkele locaties moeten obstakels wijken, waaronder ook het terras van het Hassotel.





Missing link

"Dit was een 'missing link' voor de fietsers in Hasselt", erkent Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "Na de werken zal de kleine ring een vlotte en veilige fietsverbinding vormen." Burgemeester Nadja Vananroye (CD&V) is tevreden. "De Groene Boulevard is een gewestweg, dus dit konden we niet alleen oplossen", zegt ze. "Maar nu krijgen we een echt fietsvriendelijke boulevard."





De werken zullen een jaar in beslag nemen, maar de hinder voor het verkeer zou beperkt blijven. Op wegenenverkeer.be/kleineringhasselt kan je de werken volgen en de plannen desgewenst inkijken. (RTZ)