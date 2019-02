Groen Limburg kiest voor evenwicht tussen ervaring en jong bloed: Muhammet Oktay en Hind Salhane hebben tweede plaats beet Dirk Selis

26 februari 2019

08u47 0 Hasselt De tweede plaatsen voor de Limburgse kieslijsten van Groen zijn bekend. Het pollcomité kiest voor een evenwicht tussen ervaring en jong bloed. Muhammet Oktay, Groen-schepen in Houthalen-Helchteren, krijgt de tweede plaats voor de federale lijst en Hind Salhane staat op twee voor de Vlaamse lijst.

‘Op die manier brengen we evenwicht in onze kandidaten’, zegt Ivo Thys, voorzitter van het provinciale pollcomité. ‘De keuze was niet gemakkelijk, want we hadden veel sterke kandidaten. Lijsttrekker voor de Kamer is Barbara Creemers, nog relatief nieuw in de politiek en momenteel aan de slag op de communicatiedienst van Velt (vereniging voor ecologisch leven en tuinieren). Zij krijgt Muhammet Oktay uit Houthalen-Helchteren naast zich, die aan zijn tweede termijn als schepen bezig is en intussen een gevestigde waarde is voor Groen Limburg. Muhammet werkt als kwaliteitsmedewerker bij ZF Wind Power Lommel en is lid van het provinciaal bestuur van het ABVV.’ Oktay: ’We maken gebruik van de kennis en kunde op het vlak van energie die in Limburg ontstaat. Zo krijgt ons Limburgse energieverleden (het zwarte goud van weleer) een nieuwe, groene toekomst!’

Verrassing

‘Op de Vlaamse lijst staat voor velen wellicht een verrassing’, legt Thys uit. ‘Want op die lijst vergezelt nieuwkomer Hind Salhane Johan Danen, die tijdens de verkiezingen dingt naar een tweede ambtstermijn in het Vlaams Parlement. Hind werkt momenteel als HR-manager met bijzondere aandacht voor tewerkstelling in Limburg. Je kunt de keuze verrassend vinden, voor ons is ze erg logisch. Het profiel van Hind vervolledigt de andere kandidaten. Ze is jong, ambitieus, inhoudelijk sterk - ze schreef haar eindwerk over klimaatverandering - en ze zal een frisse wind door Groen Limburg laten waaien. We geloven in haar en haar capaciteiten.’ ‘Momenteel ligt het cijfer van de werkloosheid veel te hoog in Limburg. Vanuit mijn expertise, wil ik hier graag aan bouwen binnen ons groen kader. Tewerkstelling is bovendien de beste manier om maximale integratie en welvaart te bekomen.’ aldus Hind.