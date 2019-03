Groen licht voor nieuwe lerarenopleidingen aan Hogeschool PXL DSS

25 maart 2019

12u19 0 Hasselt De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft groen licht gegeven voor de nieuwe educatieve graduaats- en masteropleidingen van Hogeschool PXL. Dat zijn de vroegere specifieke lerarenopleidingen. De NVAO is de officiële instantie die waakt over de kwaliteit van de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen en Nederland.

“Wie leraar wil worden en al een diploma hoger onderwijs heeft behaald, of enkele jaren beroepservaring achter de rug heeft, moet zich voortaan inschrijven op een hogeschool of universiteit”, legt algemeen directeur Ben Lambrechts van Hogeschool PXL uit. Tot voor kort werden de specifieke lerarenopleidingen, ook bekend als D-cursus, voor wie een bacheloropleiding gevolgd had, ingericht door de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO).

De Europese regelgeving vraagt dat de lerarenopleidingen vanaf 1 september 2019 gekwalificeerd worden. “Dit betekent dat een cursist met een diploma secundair onderwijs een lerarenopleiding op het niveau van een graduaatsopleiding moet volgen, een bachelor op het niveau van een bacheloropleiding en een master op het niveau van een masteropleiding”, zegt Lambrechts. “Hiervoor moeten de CVO’s hun onderwijsbevoegdheid afstaan aan de hogescholen en universiteiten. Voor de Educatieve Bacheloropleiding had PXL al een erkenning van de NVAO op zak, en nu dus ook voor de Educatieve Graduaats- en voor de Educatieve Masteropleiding. Voor Hogeschool PXL betekent dit concreet dat de Specifieke Lerarenopleiding in Beeldende en Audiovisuele kunsten werd omgevormd tot een Educatieve Masteropleiding, en dat er een nieuwe verkorte Educatieve Bachelor en een Educatief Graduaat worden ingericht.”