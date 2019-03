Grete Remen wordt eerste opvolger op Limburgse Kamerlijst N-VA-woordvoerder Joachim Pohlman “Het ga haar goed” Dirk Selis

01 maart 2019

11u06 0 Hasselt Onderneemster Grete Remen zal bij de federale parlementsverkiezingen van 26 mei kandideren op de eerste opvolgersplaats van de Limburgse Open Vld-Kamerlijst van Patrick Dewael. Remen: “Dit voelt als thuiskomen. Ik engageer me bij een partij die ondubbelzinnig kiest voor een sterke economie.”

De Beringse Grete Remen (52) is juriste van opleiding en is CEO van het natuurvoedingsbedrijf Damhert Nutrition. Remen zetelt sinds 2014 in het Vlaams-parlement voor N-VA, maar ze voelde zich niet meer thuis bij deze partij. “Ik ben als onderneemster in de politiek gestapt om de handen uit de mouwen te steken en op te komen voor een duurzame economie, om onze kmo’s en middenstand van hier de duw in de rug te geven die ze nodig hebben om te groeien”, zegt Remen.

Peumans

Terwijl Zuhal Demir op een persconferentie van N-VA eind januari nog hard haar best deed om te tonen dat ze sterke lijsten had gevormd voor Limburg, zat Peumans te mokken omdat Vlaams Parlementslid Grete Remen geen verkiesbare plaats had gekregen. Het was op vraag van Peumans dat de onderneemster vijf jaar geleden bij N-VA kwam. Ze haalde een sterke score maar trapte op zere tenen, bijvoorbeeld met standpunten tegen Uplace. Volgens Remen, werd ze genekt door krachten buiten N-VA Limburg. Waarop Peumans: “Als het van mij had afgehangen, was dit voorkomen.”

Voluit voor de economie

Maar Remen engageert zich vandaag bij Open Vld. “Een partij die wel voluit kiest voor een bloeiende economie, meer jobs, meer koopkracht. Een partij die de hervormingen aandurft die daar voor nodig zijn. Een partij die haar verantwoordelijkheid niet ontloopt of ons land niet in onbestuurbaarheid wil storten. Dat is het laatste wat de mensen en ondernemingen nodig hebben. De stap naar Open Vld is logisch. Dit voelt als thuiskomen.”

Lijsttrekker Patrick Dewael is in zijn nopjes: “We zijn trots dat Grete onze liberale rangen versterkt. Ze is een rasechte onderneemster en een echte doener. Samen met haar familie heeft ze haar bedrijf helemaal opgebouwd. Ik kijk enorm uit naar de samenwerking met haar. Ze zal bij Open Vld haar visie en ideeën de vrije loop mogen laten gaan. Binnenkort bijvoorbeeld tijdens ons congres waarop we ons economisch programma zullen schrijven.”

Onafhankelijke

Maar eerst zijn er dus nog verkiezingen, waarbij het af te wachten valt of Remen op 26 mei haar 20.000 naamstemmen van 2014 kan evenaren. Wat de uitslag ook is, als eerste opvolger kan ze pas in de Kamer komen als Open VLD deel uitmaakt van de nieuwe regering én Patrick Dewael of Nele Lijnen minister en/of staatssecretaris worden. Remen neemt vandaag ontslag uit de N-VA-fractie en zal tot de verkiezingen van 26 mei als onafhankelijke zetelen in het Vlaams parlement.