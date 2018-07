Grafkruis van verzetsheld duikt op na meer dan een eeuw 24 juli 2018

02u42 0 Hasselt Schatten op zolder: ze bleken er afgelopen zaterdag echt te liggen in Hasselt. In de kerktoren van Kuringen werd immers een grafkruis van verzetsheld Jacques Tasset teruggevonden.

Het was de heemkundige kring die na een tip een kijkje ging nemen in de kerktoren van Kuringen. En ja hoor, daar bleek het grafkruis van Jacques Tasset te liggen. Hij was een verzetsheld uit Neerpelt die tijdens de Eerste Wereldoorlog gefusilleerd werd in Hasselt. "Dit kruis zat bijna honderd jaar verstopt op een geheime locatie", klinkt het. "Via de heemkundige kring van Neerpelt wisten we dat er drie grafkruisen bestonden van drie gefusilleerde verzetshelden. De heemkring heeft ons ook een foto uit die tijd bezorgd. Dat we nu een origineel grafkruis vinden, is geweldig."





Replica's

Eerder, in 2015, werden er al replica's gemaakt van de drie graven. In het kader van het project Hasselt Kuringen 14/18 kregen die een plaats op hun originele locatie. Het ging om het graf van de eerste in Limburg gefusilleerde geniesoldaat Pieter Jozef Claes uit Schaarbeek, dat van carabinier Paul Louis Mertens uit Desselt, en dus dat van burger Jacques Tasset. Op 25 en 26 augustus organiseert de heemkundige kring in Hasselt een slottentoonstelling rond de Eerste Wereldoorlog, en daar zal het bewuste grafkruis ook getoond worden.





