Goud voor Daemen, Vanesch en Poelmans 25 januari 2018

Badminton

BC Hebad Heusden-Zolder presteerde sterk op het internationale toernooi van Brugge. Met zilver voor Meta Knuth en Ann Knaepen tegen het duo Demeyre en Devooght. In het gemengd dubbel haalde Ann Knaepen met Lawrence De Pauw de vierde stek. Goed nieuws had Patrick Boonen.





"Na zes maanden op non-actief wegens blessures, haalde ik de finale van het enkelspel. Daarin moest ik wijken tegen de twintig jaar jongere Bert Vandorpe."





Steffie Daemen won goud bij de vrouwen enkel B1 tegen Evy Taverne. De 11-jarige Amber Boonen verloor pas in de halve finale tegen Femke Broeckx. Amber haalde met haar mama Nicole Hermans de halve finale van vrouwen dubbel C1 tegen ex-A-speelsters Baecke en Bleyenberg. Joni Vanesch raakte met Tom Acke tot in de halve finale dubbel gemengd. In dubbel vrouwen, met Laura Poelmans, was het wel bingo tegen eerste reekshoofd Lammertyn en De Sutter.





Dit weekend trekt een 15-koppige nationale delegatie naar het jeugdtoernooi van Bourges (Frankrijk). Amber en Fae Boonen en Jonah Quintens zijn erbij. De selectie U19, met Kirstin Boonen en Jona Van Nieuwkerke, reist naar Zweden voor de Swedish Junior. (PLG)