GO! Scholengroep 16 verandert van naam 16 april 2018

Vanmiddag verandert GO! Scholengroep 16 Midden-Limburg van naam en wordt ook het nieuwe logo bekendgemaakt. Daarom zullen maar liefst 840 leerlingen van tien verschillende Hasseltse GO!-scholen dit logo levend uitbeelden op het Dusartplein, onder muzikale begeleiding van DJ Lavigne. Met deze stunt wordt een heuse feestweek geopend, want overal aan de scholen zullen nagelnieuwe vlaggen wapperen en wordt de nieuwe naam met ballonnen in de kijker gezet. Bovendien zijn er ook een aantal creatieve acties rond de bekendmaking. (BVDH)