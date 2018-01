Gezocht: nieuwe naam voor stadhuis 26 januari 2018

03u01 0

De stad Hasselt doet een oproep aan creatieve inwoners om mee een naam te verzinnen voor het nieuwe stadhuis, en de hele campus aan de Guffenslaan. Een nieuwe naam moet verwarring onder de bezoekers vermijden.





Hasselt hééft vandaag immers al een oud én een nieuw stadhuis. "Het huidige Administratief Centrum op het Groenplein, in de schaduw van het 'oude' stadhuis, wordt al 'nieuw stadhuis' genoemd", aldus burgemeester Nadja Vananroye (CD&V). ""Dat zou voor verwarring kunnen zorgen, en we willen absoluut vermijden dat mensen straks op de verkeerde plaats terechtkomen." Vandaar dus de zoektocht naar duidelijke namen. "We zoeken een naam voor de glazen nieuwbouw, voor de naastgelegen en gerenoveerde oude rijkswachtkazerne én voor de campus in zijn geheel," zegt de burgemeester. Wie suggesties heeft kan die tot 11 maart doorgeven via de website www.hasselt.be/namennieuwstadskantoor. Nadien selecteert de stad uit alle inzendingen alvast een korter lijstje. Daarbij gaat een jury rekening houden met een aantal regels. "Zo moet de naam bijvoorbeeld Nederlandstalig klinken, mag ze niet verwijzen naar een religieuze overtuiging, geen cijfers en andere tekens bevatten en niet bestaan in een andere taal," zegt OCMW voorzitter Brigitte Smets (SP.A). Tot 22 april kunnen Hasselaren tenslotte stemmen op hun favoriete naam, waarna het resultaat bekend gemaakt wordt. Eind augustus verhuizen alle stadsdiensten dan naar de nieuwe site. (RTZ)