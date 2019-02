Gevangene riskeert extra cel voor dealen achter de tralies BVDH

28 februari 2019

14u42 0 Hasselt Een koppel uit regio Sint-Truiden staat terecht voor het dealen van drugs in de gevangenis. De 32-jarige man riskeert een extra celstraf van 28 maanden, de vrouw twintig maanden.

De vrouw had heroïne binnengesmokkeld in de gevangenis van Hasselt, die haar partner achter de tralies kon verder verdelen. De man beloofde de rechter zijn verslaving aan te pakken en met zijn vrouw naar een afkickkliniek te trekken. De raadsman van het koppel legde uit dat de man op zijn dertiende zijn moeder verloor aan een overdosis heroïne. De advocaat vraagt een straf met uitstel en probatievoorwaarden. De man zit nog tot 2023 in de gevangenis, maar kan vroeger vrij komen, de vrouw zit in voorlopige hechtenis. Vonnis op 14 maart.