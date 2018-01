Gevangene heeft amfetamines in envelop 02u58 0

Een man in de gevangenis van Hasselt werd op 19 juli 2016 betrapt op het bezit van twee enveloppes met daarin een kleine hoeveelheid wit poeder. Het ging om 0,02 gram en 0,05 gram. Uit onderzoek bleek uiteindelijk dat het amfetamines waren. Het was bovendien niet de eerste keer dat de man in de cel betrapt werd met drugs. Hij riskeert vier maanden cel en een boete van 6.000 euro. Zijn advocaat onderstreept wel dat de man nu aan het werk is en hoopt op een mildere straf. (BVDH)