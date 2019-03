Getuige kan portefeuilledief in bedwang houden Toon Royackers

31 maart 2019

20u26 0 Hasselt Zaterdagavond heeft een alerte getuige een 31-jarige dief in bedwang kunnen houden aan de Boomkensstraat in Hasselt. De dader had even voordien een autodeur open getrokken, en snel een portefeuille uit de wagen gehaald.

De getuige spurtte meteen achter de dief aan. Die smeet zijn buit weg in het struikgewas en zette het eveneens op een lopen. Maar de atletische getuige kon hem toch inhalen en in bedwang houden. In een poging te ontsnappen raakte de dief nog lichtgewond. Ook de politie was meteen ter plaatse om hem in de boeien te slaan. De 31-jarige Hasselaar werd meegenomen voor verhoor. De portefeuille werd teruggevonden in het en kon teruggeven worden aan de eigenaar.