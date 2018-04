Geseinde persoon rijdt rond op quad 20 april 2018

02u56 0

Een patrouille heeft donderdag een geseinde persoon kunnen vatten in het centrum van Hasselt. De man reed door het centrum op een quad. Meteen werd de achtervolging ingezet. De verdachte scheurde daarop weg via de Sint-Truidersteenweg en nadien de Luikersteenweg. Uiteindelijk crashte hij in de Kattendansstraat. De 17-jarige jongeman sloeg vervolgens te voet op de vlucht, maar hij kon gevat worden. Het Parket liet hem donderdag opsluiten in de gesloten jeugdinstelling van Mol.





(RTZ)