Gele Hesjes manifesteren zich aan IKEA Hasselt Birger Vandael

05 januari 2019

16u11 0 Hasselt Vanmiddag verschenen de Gele Hesjes van Limburg op de parking van de IKEA. Ze klaagden over een probleem van koopkracht voor een groeiende groep kwetsbaren in de samenleving. “De kosten voor onderwijs, gezondheid, het dagelijks leven maken dat er altijd een stukje maand overblijft en er geen inkomsten meer zijn”, aldus initiatiefneemster Katrien Petit.

De afgelopen drie weken organiseerden de Gele Hesjes een filterblokkade op de Hasseltweg in Genk. Omdat steeds meer mensen uit Hasselt aan de acties in Genk deelnamen, werd het actieterrein verplaatst naar Hasselt. “IKEA staat in de Top 15 van bedrijven die het minste belastingen betalen (door allerlei internationale constructies). Zelfs de OESO gaf aan dat er paal en perk gesteld moet worden aan deze ‘taks shopping’. Doordat de bedrijven zoals IKEA zo weinig mogelijk belastingen betalen, moet de overheid meer inkomsten bij gewone mensen halen. Taksen op brandstof, energie, water, vuilnis en dergelijke blijven maar stijgen”, legt Petit uit.

De actie is dus in de eerste plaats bedoeld voor zieken, ouderen en mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Zo’n dertig mensen namen deel. Er werden onder meer flyers uitgedeeld aan passanten. Ook in de rest van het land waren er vanmiddag acties.