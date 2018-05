Geen celstraf voor moeder Virginie Claes VROUW (62) VEROORDEELD TOT 5 JAAR MET UITSTEL BIRGER VANDAEL

19 mei 2018

02u48 0 Hasselt De moeder van ex-Miss België Virginie Claes krijgt geen effectieve celstraf voor de poging tot doodslag van haar man (62). De vrouw stak op 15 juni 2016 een keukenmes bijna tien centimeter diep in de borst van het slachtoffer. Ze krijgt vijf jaar cel met uitstel.

Het is duidelijk dat de ruzie betrekking had op de relationele sfeer. Volgens verklaringen die in het vonnis worden vermeld, werd er aanvankelijk gezegd dat beklaagde verliefd was geworden op een huisarts, waarna ze zou gezegd hebben: "Ik wil u dood en dan is alles van mij." Later worden de rollen omgedraaid en was het de man die verliefd was op een vrouw die slimmer, rijker en mooier was dan zijn partner. Die zou op haar beurt dan hebben voorgesteld om te scheiden. Hoe dan ook nam de vrouw vervolgens een keukenmes uit het messenblok dat zich op de keukentafel bevond en stak ze één keer in de richting van haar man. De politie trof de man aan in een wit hemd vol bloedspatten en bloedvegen. Hij zei hen: "Neem ze mee, want ze is compleet gek geworden." De vrouw had op het moment van de feiten 1,6 promille in haar bloed. Volgens het onderzoek dronk ze op dat moment in haar leven twee à drie flessen wijn per dag.





De man was nooit in levensgevaar, desalniettemin blijft de rechtbank uitgaan van poging tot doodslag. "De enige reden dat het slachtoffer niet overleden is, is omwille van het feit dat toevallig geen vitale lichaamsdelen of grote bloedvaten werden geraakt", luidt het in het vonnis.





Het alcoholprobleem werd door beklaagde grif toegegeven. "Het begon acht jaar voor de feiten. Mede door de problemen van mijn dochter tijdens haar zwangerschap, ging het de verkeerde kant uit. Lange tijd dacht ik dat ik het onder controle had en kon ik het probleem niet toegeven. Zoals velen probeerde ik op dat moment mijn problemen weg te drinken. Wanneer ik nog twee patiënten had, plande ik alvast het avondeten en uiteindelijk kon ik dan een fles openen. Soms herkende ik mezelf niet meer en dat wil ik nooit meer meemaken. Inmiddels volgde ik behandeling voor het drankprobleem", liet ze verstaan.





Inmiddels gaat alles weer goed met het koppel, zo kwamen ze samen naar de behandeling van de zaak. Zelf spreken ze ook van 'de mooiste maanden in meer dan dertig jaar huwelijk'. MoeNaast de voorwaardelijke straf betaalt de vrouw de kosten van de publieke vordering, in totaal goed voor 2.374,76 euro.