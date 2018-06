Geen Andy Pieters in oktober N-VA GAAT VERKIEZINGEN ZONDER BOEGBEELD TEGEMOET MARCO MARIOTTI

11 juni 2018

02u41 22 Hasselt N-VA-boegbeeld Andy Pieters (29) neemt niet deel aan de gemeenteraadsverkiezingen, naar verluidt wegens perikelen rond de lijstvorming. Zelf wil hij daar niet veel over kwijt, maar kopstuk Steven Vandeput had wel een statement klaar: "Andy is getalenteerd en betekent nog zéér veel voor de partij."

Nationale boegbeelden Bart De Wever, Steven Vandeput en Zuhal Demir trokken gisteren door Limburg met hun N-VA-tourbus. Liefst vijf steden deden ze aan, waaronder ook Maasmechelen. Daar werden ze aan Maasmechelen Village ontvangen door de lokale partijafdeling - en dus ook door gemeenteraadsvoorzitter Andy Pieters. Maar hij zal dus niet opkomen in oktober, zo bleek. Zelf ontkent Pieters het nieuws niet, maar hij wenste ook geen toelichting te geven. Naar verluidt zouden evenwel perikelen rond de lijstvorming binnen N-VA Maasmechelen aan de basis van zijn beslissing liggen.





Naast Pieters bleek ook OCMW-voorzitter Erik Verberne één van de favorieten voor het lijsttrekkerschap te zijn. Ondanks lange gesprekken, kwam de afdeling echter niet tot een uitkomst waar beide boegbeelden zich bij konden neerleggen. Daarom legt Pieters naar verluidt de verkiezingen naast zich neer. Verberne zal dus bijna als vanzelfsprekend de lijst trekken, Pieters zou zich nu vooral willen focussen op zijn politiek werk in Brussel. Hij blijft voorlopig adviseur van minister-president Geert Bourgeois én maakt nog steeds deel uit van het SALK Directiecomité.





Talentvolle jongeman

Steven Vandeput reageerde kort op de beslissing van Pieters. "Dat gaat over interne aangelegenheden waar ik moeilijk uitspraken over kan doen", klonk het. "Maar Andy is een zéér talentvolle jongeman die nog een hele toekomst voor zich heeft. Hij ligt binnen de partij hoog in de schuif." Opvallende aanwezige aan Maasmechelen Village was gisteren overigens Alyssa Gallo, de jonge advocate die op de lijst zal staan. Zij liep mee voorop bij De Wever.





De laatste halte van de N-VA-tourbus was Amuse, het culinair wereldfeest in Hasselt. De Wever en co schudden er handjes in ware Amerikaanse stijl, gevolgd door een stoet sympathisanten. Niet alle aanwezigen konden hun komst echter waarderen. "Onaanvaardbaar", reageerde een bezoeker van Amuse. "Niemand draagt hier truitjes met hun partijvoorkeur op, maar N-VA komt de boel hier precies opeisen." Anderen riepen dan weer dat de N-VA'ers snel naar huis moesten. "Ik ga naar huis wanneer ik dat wil", antwoordde De Wever. Was het misschien toch té uitdagend dat N-VA een eerder links event aandeed? "Zéker niet. We kozen bewust een plek waar veel mensen zijn, zoals een markt. Dit is een openbaar evenement en daar komen we met plezier naartoe", besloot De Wever.