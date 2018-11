Geelenaar (20) staat na poging moord opnieuw voor rechter Birger Vandael en Jef Van Nooten

22 november 2018

13u55 2 Hasselt Op 24 september 2017 plantte een toen 19-jarige man uit Geel een slagersmes in de hals van een stadsgenoot. Het slachtoffer had een steekwonde van vijf centimeter maar overleefde de feiten. De Geelenaar werd veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar. Vandaag stond hij opnieuw in de rechtbank voor het plegen van diefstallen en verboden wapenbezit in Hasselt. Hij riskeert een extra celstraf van 15 maanden.

Bij de feiten in Geel kreeg beklaagde de hulp van een leeftijdsgenoot uit Geel. Ze lokten het slachtoffer die nacht met een sms naar een appartementsgebouw. Zijn kompaan duwde een BB-gun tegen het hoofd van de 43-jarige man, zelf bracht hij de steekwonde aan met het keukenmes. Hij verklaarde achteraf dat hij de man niet wou doden en dat de schermutseling er kwam omdat zijn vriendin al een tijdje werd lastig gevallen door de veertiger. Later verklaarde hij aan de rechter dat hij de man een lesje wilde leren omdat de veertiger drugs verkocht aan minderjarigen. “Toen hij zelf negen jaar was, moest hij speed gebruiken van zijn vader zodat hij ’s nachts mee op pad kon om diefstallen te plegen”, aldus zijn advocate.

Moeilijk verleden

Dat de Geelenaar, intussen twintig jaar oud, een moeilijk verleden had, bleek ook uit Facebookberichten voor de moordpoging. “Ik heb een zwaar en moeilijk verleden achter de rug. Ik heb fouten gemaakt. Maar ben nu op de goede weg. Ik wil niet beoordeeld worden op het verleden. Ik kijk naar de toekomst. Het verleden is het verleden. Ik ben veranderd, dus geef me asjeblief de kans om me te bewijzen”, schreef hij op 23 april 2017 op zijn Facebookpagina.

Bij de Hasseltse rechter werd duidelijk waar hij onder meer op doelde. “Hij pleegde met twee andere minderjarigen en een andere meerderjarige winkeldiefstallen in Hasselt met als buit kleding en horloges. Bij een controle op 10 september 2016 werd een voertuig met drie inzittenden aan de kant gehaald. Toen had beklaagde vier boksbeugels, een mes en een matrak bij zich”, aldus de procureur. Volgens de verdediging was er eenheid van opzet bij zijn cliënt. Zelf kwam de Geelenaar niet naar de behandeling omdat hij zijn werk in de gevangenis niet wilde kwijtspelen. Het vonnis volgt op 20 december 2018.