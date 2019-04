Gedetineerden krijgen telefoon in cel: directeur wil gevangenen ook toegang geven tot Facebook Marco Mariotti Daimy Van den Eede

11 april 2019

06u00

Bron: VTM NIEUWS 106 Hasselt De gevangenen in Hasselt kunnen sinds dit weekend met het thuisfront bellen vanuit de cel. Het doel is om zo hun reïntegratie in de maatschappij vlotter te doen verlopen. “We moeten ook sociale media durven bespreken. Dertig jaar geleden was bellen ondenkbaar”, zegt gevangenisdirecteur Paul Dauwe.

400 telefoons staan er sinds het weekend te blinken aan de Zwarte Brugstraat in Hasselt. Gedetineerden kunnen voortaan vrijblijvend bellen met hun geliefden, vrienden en sociale kring. In de winter moeten alle gevangenen in ons land kunnen telefoneren vanuit de cel. De publieke opinie is kritisch.

“Maar in principe zit elke gevangene in de cel met het vooruitzicht op de reïntegratie in de maatschappij”, zegt directeur Paul Dauwe. “We merken dat hoe beter het sociale vangnet van de gedetineerde is, hoe beter de slaagkansen zijn op reïntegratie. De telefoon is het ideale middel om dat sociaal contact met de buitenwereld te onderhouden.”

Maar mogen gevangenen dan eender waar heen bellen? “In theorie wel. Natuurlijk bekijken we dossier per dossier. We gaan een terreurverdachte niet zomaar toegang geven tot alle nummers. Maar iemand die ooit een auto stal en daar nu voor moet boeten, moet wel in staat kunnen zijn om met zijn familie te kunnen bellen. We zien dat veel gevangenen sowieso een zwakkere sociale omgeving hebben. Zodra zo iemand in de cel belandt, neemt de omgeving vaker nóg meer afstand, met als gevolg dat ze bij vrijlating weer in het verkeerde milieu terechtkomen.”

Facebook

“Ook de bezoekuren zijn versoepeld. Mensen in een volledig isolement steken heeft geen zin, we zien dat dat ook in het buitenland beter werkt.” Paul Dauwe durft nog een stap verder te gaan, en vindt dat sociale media besproken moet kunnen worden. “In feite volgen we de evolutie binnen de maatschappij. In de jaren tachtig waren er slechts twee telefoons binnen een gevangeniscomplex. Nadien stonden er enkele op elke gang, en vandaag in elke cel. Wel, tien jaar geleden was er nog geen sprake van sociale media, maar vandaag is dat in onze maatschappij niet meer weg te denken.”

Gevangenen die doodleuk op Facebook zitten? Voor velen lijkt dit een brug te ver. “We moeten de denkoefening durven maken, het debat moet er zijn. Cruciaal is het vinden van evenwicht tussen het belang van de gevangene, maar vooral het belang van de slachtoffers. Dat geldt ook voor die telefoons nu. Slachtoffers moeten beschermd worden zodat zij niet plots telefoon kunnen krijgen van een dader.”

Tweets

“Indien we ooit met sociale media experimenteren, moeten we ook daar het belang van het slachtoffer prioriteit geven. Zullen gevangenen zomaar tweets de wereld kunnen insturen? En zijn zelfs onschuldige tweets niet schockerend voor slachtoffers? We moeten dat allemaal in vraag stellen, maar ik geloof dat sociale media zal bijdragen tot het mogelijk verbeteren van dat sociale contact. Ik zie daar potentieel, om een zo minimaal mogelijke vervreemding te krijgen met de buitenwereld. Facebook in de cel is vandaag én morgen in elk geval niet aan de orde. Er wordt in het buitenland getest met Skype, maar van internetverbinding in de cel is nog geen sprake. We houden het bij tv en telefoon.”