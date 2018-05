Ga al eens aan boord van nieuw stadhuis 't Scheep 05 mei 2018

02u43 0 Hasselt 't Scheep, Hasselts voor 'het schip': dat is de naam van het nieuwe stadhuis van Hasselt. Het hele gebouw heeft met wat fantasie effectief de vorm van een groot vaartuig. Wie wil kan dit weekend al eens aan boord gaan tijdens de Open Wervendag.

Vrijdag mochten ambtenaren van de stad al naar hun toekomstige werkplek kijken in 't Scheep van Hasselt. Nu zondag 6 mei tussen 10 en 17 uur zetten in Vlaanderen tal van werven hun deuren open voor het grote publiek. In Qartier Bleu aan de Hasseltse kanaalkom kan je bijvoorbeeld duiken in de ondergrondse parking die er wordt aangelegd, maar ook het nieuwe stadhuis zet de deuren open. 't Scheep staat daar trouwens niet alleen. De aanpalende oude rijkswachtkazerne is betrokken in het project en is al bijna volledig gerenoveerd om eveneens de stadsdiensten onderdak te geven. "Hier komt onder meer onze raadszaal", legt burgemeester Nadja Vananroye (CD&V) uit. "Het dak werd daarvoor van de oude rijkswachtkazerne gehaald en volledig vernieuwd en verhoogd. In het dak zit trouwens een glazen koepel. Via de intussen bekende schuine spiegelwand kan je zo rechtstreeks in de raadszaal kijken. Burgers zien ons ze aan het werk in de zaal." De oude rijkswachtkazerne heeft overigens ook een eigen naam gekregen. Dat gebouw wordt de 'Kezzereme', de hele site krijgt de naam 'Obbe Beek'. Dat is een eerbetoon aan de wijk die er ooit lag. Wie nu zondag wil gaan kijken, is zonder reserveren welkom. Wie minder goed te been is, kan best nog even wachten: de liften in het gebouw werken voorlopig nog niet. (RTZ)