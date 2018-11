Fransman koopt wapen met geluidsdemper “om familie te beschermen” Beklaagde steekt omstreden aankoop tussen boodschappen Ikea BVDH

08 november 2018

11u37 0 Hasselt De Hasseltse correctionele rechtbank stelt zich ernstige vragen bij de manier waarop een 31-jarige Fransman zijn familie wil beschermen. Hij zocht op het zogenaamde ‘dark web’ naar een wapen met geluidsdemper.

Om het wapen aan te schaffen reed hij zelfs naar Parijs, waar hij bitcoins aankocht. Die zijn nodig om een dergelijke aankoop te doen. Het dossier werd opgestart in de nasleep van de aanslagen in Brussel.

“Groot was onze verbazing toen we de jongeman aantroffen die van oordeel was dat hij een wapen nodig had met geluidsdemper, zodat hij dieven in stilte kan afmaken”, aldus de procureur. “Hij reed tot in Hasselt om het wapen tussen zijn aankopen van de Ikea te steken. Daar werd hij gearresteerd. We vragen ons af waarom mensen zo vastberaden zijn om een wapen te kopen en dan nog met geluidsdemper. Om een sterk signaal te geven, vraag ik de juiste straf, maar ik denk niet dat beklaagde in de cel op zijn plaats zit.”

Er werd gealludeerd op een werkstraf, maar de advocaat van de beklaagde vroeg de opschorting. Vonnis op 6 december.