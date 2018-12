FOTO: Openluchtexpo ‘Gebombardeerd’ aan Capucienenplein MMM

04 december 2018

19u18 0 Hasselt Aan het Capucienenplein in Hasselt staat sinds deze week een openluchtexpo opgebouwd. ‘Gebombarbeerd’ is een initiatief van Handicap International en loopt nog tot 6 januari 2019.

Met de fototentoonstelling ‘Gebombardeerd, verhalen van mensen die weer opstaan’ schetst Handicap International naar eigen zeggen het portret van een dozijn overlevenden om het gebruik van explosieve wapens tegen burgers aan te klagen. “De portrettenreeks toont tegelijk de moed van vrouwen, mannen en kinderen die hun toekomst opnieuw proberen op te bouwen", klinkt het.

300.000 doden

Het gaat om twaalf ingrijpende beelden die herinneren aan zeven jaar conflict in Syrië waar meer meer dan 300.000 doden en 1 miljoen gewonden vielen. Per beeld kan je telkens een getuigenis van een vluchteling lezen in Libanon of Jordanië. “13,5 miljoen personen hebben nood aan humanitaire hulp. De openluchtexpo maakt deel uit van de internationale ‘Stop bommen op burgers!’-campagne van de organisatie.”

De tentoonstelling is elke dag te bezichtigen tot en met 6 januari 2019.