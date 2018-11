Fleur (2) en Juul (4) elke dag met ezel naar school Victor is de ster van ‘De Beverzak’ Toon Royackers

21 november 2018

13u40 0 Hasselt Fleur (2) en Juul (4) Hermans gaan niet met de auto en ook niet met de fiets naar school. Zij zitten gewoon elke ochtend op de rug van ezel Victor om naar hun kleuterschooltje ‘de Beverzak’ in Hasselt te gaan. Sinds 1 september gaat de ezel bijna dagelijks mee. Soms heeft Victor natuurlijk wel eens een koppige dag, zoals dat nu eenmaal bij ezels gaat. Maar vooral de laatste weken is de ezel steeds meer enthousiast als hij weer uit zijn weide gehaald wordt, om naar de school te gaan.

“We hebben al enkele jaren ezeltjes”, legt papa Niels Hermans uit. Het gezin woont net over de grens in buurgemeente Zonhoven. Maar het schooltje de Beverzak in Hasselt ligt amper een straatje verder. “Het was ons deze zomer al gelukt om wandelingen met de ezel en onze kinderen te maken. En dus vroegen we ons op 1 september af of ezel Victor ook niet mee naar school kon? Het zadel werd vast gegespt en zoontje Juul (4) kroop afwisselend met zusje Fleur (2) op zijn rug.” Zo ging het met veel gebalk richting kleuterschool.

“Ja, natuurlijk kijken de mensen vreemd op als je met een ezel aan de schoolpoort staat”, lacht papa Niels. “Vooral de eerste dagen dan toch. Maar het ging heel goed. In het begin had Victor er niet altijd evenveel zin in. Het blijft tenslotte een ezel, hé. Maar wandelen doet hij toch graag, en intussen is hij ook meer en meer gewoon geraakt aan al die enthousiaste kleutertjes. Geaaid worden vindt hij steeds fijner, en iedereen mag om de beurt al eens op zijn rug gaan zitten. Neen, in de klas gaan we natuurlijk niet. Die zijn niet bedoeld voor ezels. Maar op de speelplaats mag Victor af en toe wel al een keer komen meespelen van de juffen.”

Koppig

En Victor is stilaan de ster aan de schoolpoort aan het worden. “Het begon als een leuk ritje begin september om de eerste tocht naar school leuk te maken. Nu vinden alle kinderen het super als we aan de poort staan. En niet alleen de kinderen, ook Victor zelf wil niets liever dan naar ‘de Beverzak’ gaan”, vertelt Niels. “Als ik ‘s ochtends met het halster naar zijn weide loop, komt hij al enthousiast aangelopen. Terwijl onze kinderen hun boekentasje nemen, binden we het zadel om en zo gaan we dan naar school. Meestal wordt er nog heel wat geaaid vooraleer de kinderen naar binnen gaan. En ‘s avonds is dat opnieuw hetzelfde tafereel. Dan komen we met Victor terug onze kinderen ophalen. Het is enorm rustgevend, zowel voor grote mensen als voor kleuters. De ezel bepaalt nu eenmaal het tempo. Dat ondervinden de ouders die met de auto naar school komen ook. Ja, Victor kan al eens koppig midden in de weg blijven staan. Dan moeten de auto’s maar even wachten. Iedereen kent het ondertussen, en ook de andere ouders vinden hem leuk. Zelf ben ik helemaal relax na zo een wandeling.”

Primus van de weide

Als Victor echt te koppig wordt heeft Niels een paar handige trucjes. “Een koekje helpt meestal wel als hij zijn poten weer eens stijf naast elkaar zet. Dan komt er snel weer beweging in. Zo naar school gaan is ook voor een ezel even wennen, dus hij raakte wel eens wat in paniek. Dan houd ik zijn hoofd even schuin en dan draait hij weer bij. De kindjes hier weten trouwens al perfect hoe ze Victor moeten aaien: altijd netjes naast hem gaan staan, en niet aan zijn achterste. Het is al een keer gebeurd dat het toch niet lukte en dat hij echt te koppig was, dan neem ik ezel Lotte mee naar school. Met haar lukt het ook redelijk goed. Onze jongste ezel Anne is nog wat te veel onwennig om mee naar school te komen. Al blijft Victor toch wel de primus uit onze weide. Mocht het deze winter echt gaan vriezen dan wordt het misschien wat moeilijk. Maar zo lang het goed blijft, mag hij mee naar school.