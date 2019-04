Flatscreen vat vuur Toon Royackers

14 april 2019

10u22 1 Hasselt Langs de Hoogheide in Kuringen bij Hasselt is zondagmorgen omstreeks 2 uur brand uitgebroken in een woning.

De bewoners werden gewekt door de indringende brandgeur. Toen ze beneden gingen kijken, bleek dat de woonkamer al vol hing met rook. Brandweerpost Hasselt kreeg het vuur gelukkig snel onder controle. In het huis is er toch grote rookschade. De bewoners gingen zelf uit voorzorg naar het ziekenhuis. Vermoedelijk is het vuur ontstaan door een kortsluiting aan hun flatscreen.