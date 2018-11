Flater: dief schrijft medicijn verkeerd neer Birger Vandael

22 november 2018

16u54 0 Hasselt Een oude bekende van de Limburgse politie riskeert een nieuwe celstraf van 24 maanden en een boete van 8.000 euro. Na een inbraak bij een huisarts, schreef hij een medicijn verkeerd op een gestolen voorschrift en zo merkte de apotheker de diefstal op.

De beklaagde gaf donderdag verstek bij de Hasseltse correctionele rechtbank. De diefstal bij de huisarts dateert van 2016. Hij schreef op één van de gestolen doktersvoorschriften het medicijn ‘Bromazepam’ verkeerd. Het middel heeft een spierverslappende werking, werkt rustgevend en vermindert angstgevoelens. Het helpt personen met gespannenheid en is alleen op voorschrift te verkrijgen.

De man stond verder ook terecht voor heroïnebezit en de diefstalpoging van een Opel Kadett, waarop zijn DNA werd aangetroffen. Hij was ook in het bezit van verboden wapens: op 10 november 2015 had hij in de Hasseltse stationsbuurt messen op zak. Enkele maanden later bleek hij aan het Jessaziekenhuis een zakmes en zelfgemaakt wapen bij zich te hebben. Momenteel verblijft beklaagde in Nederland in de gevangenis. Op 20 december hoort hij zijn vonnis.