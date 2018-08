Flat onbewoonbaar na brand 09 augustus 2018

02u47 0

Langs de Berlaymontstraat in Sint-Lambrechts-Herk heeft dinsdagavond kort na 22 uur een hevige brand gewoed in een appartement. Alle bewoners konden tijdig naar buiten rennen. De precieze oorzaak van het vuur is nog niet bekend, maar een flat op de hoogste verdieping liep wel ernstige schade op. Brandweerpost Hasselt kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de aanpalende woningen. Alleen de getroffen flat is voorlopig onbewoonbaar verklaard. Niemand raakte bij de brand gewond. (RTZ)