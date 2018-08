Financiering sneltram nog niet rond VOORBEREIDENDE WERKEN TRAMTUNNEL STARTEN NA WEEKEND, MAAR.. TOON ROYACKERS

17 augustus 2018

02u44 0 Hasselt Maandag starten de werken aan het kruispunt van de Grote Ring met de Universiteitslaan. Dat wordt heringericht met nieuwe fietstunnels én tunnelkokers voor de toekomstige sneltram van Spartacus. In afwachting van die tram, waarvan de financiering nog niet rond is, mogen de bussen van de Lijn alvast door de nieuwe tunnel.

De aannemers starten eerst met de voorbereidende werken, zoals het verleggen van de nutsleidingen. Daarvoor valt er nauwelijks verkeershinder te verwachten. Het grote werk begint pas in het voorjaar van 2019 en zal waarschijnlijk tot halfweg 2020 duren. Gisteren stelde de Administratie Wegen en Verkeer Limburg de plannen van het toekomstige kruispunt voor.





"Net langs de Universiteitslaan en de Koning Boudewijnlaan komt een aparte rijbaan voor het openbaar vervoer", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Dat wordt eveneens de toekomstige bedding voor de Spartacus-sneltram. Het tracé gaat in een tunnel onder de grote ring door. Het hele tunnelproject kost zo'n 9,6 miljoen euro."





Toch staat Spartacus al lang ter discussie. In 2004 kondigde toenmalig boegbeeld Steve Stevaert (sp.a) aan dat de sneltram tegen 2012 moest rijden. Met veel vertraging is de financiering en het plan vandaag nog altijd niet rond.





Is het dan wel verantwoord om een dure tunnel onder één van Hasselts drukste kruispunten aan te leggen? "Absoluut", zo vinden ze bij Wegen en Verkeer Limburg. "Als de werken in 2020 klaar zijn, kan de tunnel eerst gebruikt worden door de bussen van de Lijn. Van zodra de sneltram er is, wordt de tunnel voorbehouden voor de tramverbinding en moeten de bussen weer bovengronds." Ook minister Weyts vindt de tunnel in elk scenario nuttig. "De snelheid en de stiptheid van het openbaar vervoer op de as van Hasselt naar Genk en verder naar Oost-Limburg zal na 2020 enorm verbeteren. Nu moeten de bussen immers mee aanschuiven op het kruispunt. Over twee jaar kunnen ze de tunnels gebruiken."





Langere afslagstroken

Onder het kruispunt komen ook voor 11,4 miljoen euro aan fiets- en voetgangerstunnels. Zowel aan de kant van het provinciehuis als aan de kant van de Grenslandhallen komt een tunnel onder de Grote Ring door. "Er is ook opnieuw een tunnel voorzien onder de Universiteitslaan", zegt woordvoerder Sep Vandijck van Wegen en Verkeer Limburg. "Hij komt ter hoogte van de bushaltes, zodat de busgebruikers ook makkelijker onder de rijbaan door van het provinciehuis naar de Grenslandhallen kunnen gaan." Bovengronds wordt straks gewerkt met langere afslagstroken voor het afslaande verkeer. Dat moet na de herinrichting eveneens voor vlotter autoverkeer zorgen.