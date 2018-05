Fietsers gewond na aanrijdingen 16 mei 2018

Aan de Schietskuilstraat in Maasmechelen is maandagnamiddag een fietsster aangereden. Het 11-jarig meisje werd gegrepen door een wagen. Het kind moest overgebracht worden naar het ziekenhuis van Maaseik. Ze liep lichte verwondingen op.





Op het kruispunt van de Opitterkiezel en de Rode Kruislaan in Bree gebeurde diezelfde namiddag om 16.50 uur nog een aanrijding met een fietser. De 19-jarige Dorien H. uit Bree raakte zwaargewond. Ze moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.





Aan de Kuringersteenweg in Hasselt was het gisterochtend kort voor 10 uur prijs. Een fietser werd gegrepen door een auto. Pieter J. (35) uit Hasselt raakte daarbij gewond. (MMM/RTZ)