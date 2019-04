Fietsendief loopt tegen de lamp dankzij camerabeelden Toon Royackers

18 april 2019

11u50 1 Hasselt Een man uit Zonhoven is ontmaskerd als fietsendief, dankzij camerabeelden en het speurwerk van de lokale politie Limburg Regio Hoofstad. Op de beelden was te zien hoe de man een elektrische fiets meenam aan de bibliotheek op het Kolonel Dusartplein in Hasselt.

Enkele weken geleden kwam bij de politie een aangifte van een fietsdiefstal binnen. Op camerabeelden van de stad Hasselt was duidelijk een verdachte te zien die de fiets meenam. Hij gebruikte zelfs een slijpschijf om het slot te verwijderen. De politie-inspecteurs herkenden meteen de verdachte op de camerabeelden. In de woning van de man in Zonhoven vond de politie nog een tweede gestolen elektrische fiets terug. Beide fietsen werden inmiddels terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaars.

Zomerweer

“Door het goede weer ruilen veel mensen de auto opnieuw in voor de fiets,” zegt korpschef Philip Pirard. “Helaas betekent dit dat ook de fietsendieven terug in actie schieten. Daarom hebben wij, samen met verschillende partners zoals bijvoorbeeld het parket Limburg, de strijd tegen fietsdiefstallen opnieuw opgevoerd. Veel daarvan vinden plaats in het centrum van de stad. Het cameranetwerk dat hier werd uitgerold, is voor ons echter een fantastisch hulpmiddel. Op basis van de camerabeelden kunnen wij al enorm veel diefstallen oplossen.”

Aangifte

De politie Limburg Regio Hoofdstad vraagt dat burgers nog om zo snel mogelijk aangifte doen wanneer hun fiets gestolen werd. Zonder aangifte is het voor de politiediensten onmogelijk om gevonden fietsen terug aan de rechtmatige eigenaar te bezorgen.