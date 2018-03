Fier op hun stad, niét op het bestuur VERTROUWEN INWONERS IN LOKAAL BELEID GEHALVEERD IN 10 JAAR TIJD TOON ROYACKERS

20 maart 2018

02u36 0 Hasselt Hasselaren blijven enorm fier op hun stad. Liefst 76 procent van de bewoners blijft ronduit trots op Hasselt. Ze zijn bovendien het meest actief van alle Vlamingen. Nergens wordt er zo veel met de buren gepraat en aan vrijwilligerswerk gedaan als in de Limburgse hoofdstad. Het vertrouwen in het stadsbestuur moet wel nog hersteld worden.

Elk jaar worden de Vlaamse centrumsteden onder de loep genomen in een onderzoek naar hun leefbaarheid. Tussen mei en juni vorig jaar werden daarvoor 562 Hasselaren aan de tand gevoeld. En in vergelijking met de rest van Vlaanderen blijven de Hasselaren opmerkelijk trots hun thuisstad. "83 procent vindt het goed in de eigen buurt en 90 procent is tevreden om hier te wonen. Dat zijn natuurlijk resultaten waar we als bestuur ook trots op zijn", zegt burgemeester Nadja Vananroye (CD&V).





Praten met de buren

"Maar het meest opmerkelijk is toch dat onze inwoners heel betrokken zijn. Nergens zijn er meer mensen lid van een verenging. Bij ons is dat bijna de helft van alle inwoners. 39 procent neemt deel aan activiteiten in de eigen buurt en nog eens 18 procent steekt de handen uit de mouwen als er ergens vrijwilligerswerk moet gebeuren. Praten met de buren doen ze hier ook al graag: 84 procent vindt het leuk om een praatje te slaan. Dat hartelijke en gezellige Hasselt is dus weer eens wetenschappelijk aangetoond."





Ooit hadden de Hasselaren erg veel vertrouwen in hun stadsbestuur. 55 procent had in 2008 nog alle vertrouwen in hun lokale beleid, vandaag is dat met 27 procent nog amper de helft. "Er zijn ook veel Hasselaren die nu gewoon neutraal staan tegenover het stadsbestuur", benadrukt burgemeester Vananroye.





Sociale woningbouw

"Slechts 24 procent zegt dat ze weinig vertrouwen hebben. Ergens begrijp ik dat, want we hebben natuurlijk een crisis en een burgemeesterswissel gekend. Deze enquête is trouwens afgenomen op een moment dat ik nog geen half jaar de sjerp had. Vertrouwen opbouwen vraag tijd. Maar we werken er hard aan. Het belangrijkste voor mij is dat de Hasselaren vooral fier blijven op hun stad. En we groeien ook enorm. Elk jaar komen er nog 632 inwoners bij. We zijn nu al met 77.124 inwoners. Als ik zelf nog een werkpunt mag aanstippen, dan is het sociale woningbouw. We doen het inzake armoedebestrijding best goed, maar we zien ook dat huurprijzen stijgen. Daarom plannen we meer sociale woningen."





Meer over politiek

samenleving