Fast Track CE wil instroom truckchauffeurs verdubbelen 10 maart 2018

Elk jaar komen er 65 tot 80 nieuwe Limburgse vrachtwagenchauffeurs bij. Dat is niet genoeg om alle vacatures te vullen en daar wil het Limburgse proefproject Fast Track CE iets aan veranderen. Dankzij hen kunnen kandidaten in amper drie maanden hun brevet halen als chauffeur.





Het project wordt uitgevoerd over een periode van 2,5 jaar en moet zorgen voor 160 nieuwe chauffeurs. Dankzij de partners is de opleiding gratis. "Dat het beroep van vrachtwagenchauffeur al jaren met stip genoteerd staat op de lijst van knelpuntberoepen is het gevolg van de vergrijzing van hun bestaande personeelsbestand enerzijds en het imago van het beroep anderzijds. Willen transportbedrijven van de economische opleving profiteren, dan moeten we hen ondersteunen bij de invulling van de bestaande vacatures", benadrukt gedeputeerde van Economie Erik Gerits (CD&V). "De eerste 25 kandidaten hebben hun opleiding achter de rug en zijn inzetbaar", aldus voorzitter van de Federatie voor Wegtransporteurs & Logistieke Dienstverleners Febetra Limburg Roel Smets. (BVDH)