Fans mogen vragen stellen aan FC De Kampioenen: “zeg Markske, ben jij nu echt zo lomp?” Toon Royackers

17 maart 2019

16u04 0 Hasselt Eén aflevering is echt niet genoeg voor de grote fans van FC De Kampioenen. En dus werden er afgelopen zaterdag in de Kinepolis van Hasselt drie na elkaar gespeeld. En dat in aanwezigheid van de topploeg zelf.

Op verschillende plaatsen in het land worden al enkele weken marathons gehouden van Kampioenenaflevering. En dus kon ook de Kinepolis in Hasselt achterblijven. “Of hij in het echt ook zo lomp is,” wou één van de jonge fans zaterdag weten van Markske Vertongen. Maar volgens Markske moet je net een heel slim acteur zijn, om zo een dom iemand te kunnen spelen. De Kampioenen brachten ook live hun nieuwe carnavalslied ‘Viva Boma’, dat meteen ook de titel is van de vierde Kampioenenfilm. De fans zullen dus nog even kunnen genieten van de meest legendarische Vlaamse caféploeg. Mijn gedacht!