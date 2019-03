Familiehulp als eerste van start met de nieuwe modulaire opleiding zorgkundige Dirk Selis

28 maart 2019

13u12 0 Hasselt Familiehulp is de eerste thuiszorgorganisatie die de nieuwe modulaire opleiding Zorgkundige uitrolt. Zo hebben in het opleidingscentrum van Hasselt 23 cursisten voor de eerste maal de instapmodule van het deeltraject ‘huishoudelijk en logistiek medewerker in de zorg’ aangevat.

Wie graag aan de slag wil in de residentiële zorg, de thuiszorg of de thuisverpleging heeft een attest verzorgende/zorgkundige nodig. Verschillende diensten voor gezinszorg bieden in samenwerking met VDAB deze opleiding aan. “De huidige opleiding bestaat uit een combinatie van theorie en stages, met bijhorende individuele begeleiding en groepsbegeleiding”, aldus Patricia Daems, stafmedewerker talent bij Familiehulp. “Je krijgt pas een attest van verzorgende als je de volledige theorie en de stages hebt gevolgd. Nadien kan je nog een module zorgkundige volgen, met een combinatie van 70 uur theorie en 50 uur stage.”

Deeltrajecten

Deze huidige formule verdwijnt. Mede op vraag van VDAB wordt er een nieuwe modulaire opleiding verzorgende/zorgkundige uitgerold. “Deze nieuwe opleiding bevat twee deeltrajecten”, zegt Patricia Daems. “Concreet gaat het om ‘huishoudelijk/logistiek medewerker in de zorg’ en ‘verzorgende/zorgkundige’. Elk deeltraject bestaat uit verschillende modules, die op hun beurt één of meerdere lespakketten omvatten.” De nieuwe opleiding biedt cursisten vele voordelen. “Zo kunnen we dankzij de nieuwe samenstelling van de opleiding in de toekomst na elk deeltraject een attest uitreiken”, zegt Marleen Geusens, opleidingscoördinator bij Familiehulp . “We willen uiteraard iedereen begeleiden om het attest van verzorgende/zorgkundige te halen, maar wie om verschillende redenen niet de volledige opleiding afmaakt, kan mits een bijkomende stage toch een attest behalen. Elke cursist krijgt begeleiding op maat, waardoor ze sneller hun eigen leerproces kunnen bijsturen. We gaan ook verschillende onderwijsvormen aanbieden, zoals werkplekleren, e-learning, stages en groepsopdrachten. Door deze mix kunnen cursisten hun kennis en vaardigheden sneller aan elkaar koppelen en integreren in de praktijk.”