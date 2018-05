Extra stijgers? Hopen op Herk en Park Houthalen 15 mei 2018

02u50 0 Hasselt We zitten in de laatste rechte lijn wat betreft de eindrondes in het provinciaal voetbal. Afgelopen weekend speelden Torpedo Hasselt en Schoonbeek-Beverst de heenmatch van de finale voor een bijkomende stijger naar eerste provinciale. Torpedo haalde het met 3-1 en start dus nu woensdag om 19.30 uur met een bonus van twee doelpunten. Het tegendoelpunt van Kevin Remmers zou wel eens van goudwaarde kunnen worden.

Eindronden provinciaal

In de kleine finale hielden Thor Hasselt en FC Landen het op een gelijkspel. Die wedstrijd zal vanavond wellicht geen belang meer hebben. Zoals de situatie er nu voor staat, is er in de interprovinciale eindronde slechts één stijger en dat zou in het beste geval Herk FC of Park Houthalen kunnen zijn en dan stijgt enkel de verliezer van de finale Torpedo Hasselt - Schoonbeek-Beverst mee.





Dit heeft ook als gevolg dat in de derde provinciale enkel de winnaars van de finales absoluut zeker zijn van promotie naar tweede provinciale. In dat verband deed Boorsem Sport afgelopen weekend de beste zaak door met het kleinste verschil te gaan winnen op het veld van Heers VV. Topschutter Steve Radomski zorgde in de eerste helft met de enige treffer van de partij voor de verdiende zege. In de andere partij hielden Diepenbeek VVDZ en FC Maasland NO het op een scoreloos gelijkspel. Daarvoor moet vooral de thuisploeg de hand in eigen boezem steken omdat ze een resem kansen niet afmaakte. Spanning zal er dus woensdagavond zowel op Boorsem als bij FC Maasland NO in de lucht hangen.





Dat brengt ons tenslotte bij vierde provinciale waar de kans op een extra stijger uiteraard miniem is met de huidige toestand in de interprovinciale eindronde. Al zullen alle duimen daar natuurlijk de hoogte in gaan en er zal gesupporterd worden voor Herk FC en Park Houthalen.





E. Zelem (4-2) thuis tegen Sp. Aalst en Verbr. Lommel (1-2) op het veld van Houthalen VV hebben de beste papieren voor de volgende ronde. Zw. Wiemesmeer en H. Dilsen VV hielden de bordjes in evenwicht (2-2) en behouden dus beiden kans op de volgende ronde. (GDB)