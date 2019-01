Examenstress... op de dansvloer van de Versuz Toon Royackers

08 januari 2019

17u28 0 Hasselt Verboden geluid te maken in megadancing ‘De Versuz’ in Hasselt de volgende dagen. De uitbaters hebben de dansvloer waar normaal de beats uit de boxen knallen, omgebouwd tot een... ‘studiezaal’.

“Er staan tafeltjes en we hebben voor helder licht gezorgd,” zegt manager Simon Croonen. “In Hasselt is er nu eenmaal niet zo veel plaats voor studenten om samen te blokken. Daarom hebben we onze dansvloer ter beschikking gesteld. De hogescholen zijn er ons trouwens dankbaar voor. We hebben de capaciteit om 110 studenten te ontvangen. Onze deur staat de volgende dagen steeds voor hen open, zelfs als het nacht is. Er is ook een afzonderlijke ‘chill-ruimte’, waar ze even kunnen ontspannen. En als ze straks geslaagd zijn? Tja, dan mogen ze dit weekend op dezelfde plek gerust weer komen knallen”, belooft Croonen.