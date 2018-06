Ex-advocaat moet 470.000 euro terugbetalen 23 juni 2018

02u39 0 Hasselt De voormalige schuldbemiddelaar en curator P.R. (52), die met minstens 860.000 euro aan de haal ging, zal wellicht zijn hele leven moeten afbetalen. Aan 43 burgerlijke partijen moet hij zo'n 470.000 euro. Ook 300 uur werkstraf en 6.000 euro boete zijn z'n deel. "Het belangrijkste is dat we onze centen ooit terugzien", reageren enkele slachtoffers.

De advocaten van de burgerlijke partijen waren niet mals voor hun ex-collega die in de Hasseltse correctionele rechtbank terechtstond. "Hij heeft personen die in een kwetsbare positie zitten nog veel meer schade bezorgd", klonk het onder meer. Raadsman Luc Arnou stelde dat door P.R. de advocatuur met slijk is besmeurd.





Notariaatbediende

P.R. pleegde tussen 2004 en 2014 fraude in 66 dossiers en trad als schuldbemiddelaar op in 47 dossiers. Met vervalste verslagen creëerde hij volgens het parket een carrousel van geldstromen. Daarom werd hij geschorst door de balie Limburg en was hij een tijdlang 'arbeidsongeschikt'. Vandaag werkt hij terug als notariaatbediende. Die functie kan hij blijven uitoefenen.





De beklaagde haalde zelf twee aspecten aan waarom hij de feiten zou gepleegd hebben: het overlijden van een collega na een slepende ziekte en zijn persoonlijkheid. "Ik vertoon vaak uitstelgedrag en heb de neiging om dingen pas te laat en niet op de juiste manier te doen", klonk het bij zijn proces. Het geld gebruikte hij zowel voor privédoeleinden als voor zijn kantoor. "Maar ik had geen dure auto's of een luxeleven." De man had evenwel drie onroerende goederen waarvan er nog twee overblijven. "Met sommige partijen maakte ik intussen al een afspraak om de schade te vergoeden. Ik kon 189.000 euro vrijmaken hiervoor." Een vermogensvoordeel van 595.132 euro is verbeurdverklaard.





Indien de beklaagde de werkstraf niet uitvoert, moet hij alsnog 30 maanden naar de cel. Verder moet P.R. onder meer een boete betalen van 6.000 euro, waarvan 4.500 euro met uitstel, en ook een schadevergoeding van 3.346 euro aan de orde van de advocaten. (BVDH)