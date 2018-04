Erfgoedparels gebundeld in 'Limburg Ongefilterd' 27 april 2018

Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCEE) lanceert het boek 'Limburg Ongefilterd' waarin de internationaal gelauwerde fotograaf Nick Hannes foto's van 122 Limburgse erfgoedlocaties bundelt. "In tijden van vluchtige foto's, vergankelijke 'stories' op social media, facebookberichtjes en instagramfilters, is het mooi om te zien dat het ook helemaal anders kan. Nick Hannes wist in dit boek het erfgoed, het leven zoals het is in Limburg perfect te vatten", zegt gedeputeerde Igor Philtjens (Open Vld) enthousiast. Uit de foto's die Nick Hannes gedurende elf maanden in de 44 gemeenten maakte, selecteerde een redactieteam samen met Hannes uiteindelijk 122 beelden. Deze worden met de nodige tekst belicht. Onder meer de Haspengouwse bloesems, het Gallo-Romeins Museum, Bokrijk en C-mine komen aan bod. "Verrassender waren mijn ontdekkingen van verborgen parels, zoals de mergelgrotten van Kanne of de Achelse Kluis", vertelt fotograaf Nick Hannes zelf. Hoet boek ligt in de boekhandel en kost 34,50 euro. (BVDH)