Emotioneel assisenproces: “Ziekelijk jaloerse” Andy Olymph stak zijn zwangere vriendin dood “Nooit gewild dat ik in de bak zou belanden” VCT

05 december 2018

12u10 1 Hasselt “Ik heb er spijt van. Ik heb het nooit zo gewild, dat ik in de bak zou belanden. Ik ben Naftaly, de kinderen en mijn familie kwijt.” Dat waren de laatste woorden van Andy Olymph (44), die voor het hof van assisen in Tongeren terechtstaat voor moord op zijn zwangere vriendin Naftaly Gorré (27). Vier jaar oud waren de dochtertjes van het slachtoffer toen de veertiger hun mama drie dagen na kerst in 2015 met vijf messteken doodstak in haar Hasseltse flat. “Zij missen hun mama enorm,” beschreef de advocaat van de tweeling.

Eva Hoedemakers, de advocate van de moeder, de halfzus en de kinderen van het slachtoffer, beschreef het trauma dat de dood van Naftaly veroorzaakte voor haar 7-jarige tweeling uit een vorige relatie. “Ze worden nu nog intens begeleid door therapeuten en psychologen. Zij zullen hun moeder nooit meer terugzien. Elke kans om samen met haar herinneringen op te bouwen, is voorgoed voorbij.” Ze haalde hard uit naar Andy Olymph (44), die terechtstaat voor de moord op zijn zwangere partner. “Naftaly is gedood met een keukenmes, met vijf messteken. Hij wilt ons doen geloven dat hem dit is overkomen, geloof hem niet. Hij heeft haar bewust gedood. Het was geen toeval of zelfverdediging. Er was geen schermutseling, de buren hoorde alleen enkele korte kreten van een vrouwenstem. Hij heeft als eerste het mes gepakt en hij heeft haar frontaal aangevallen. Zij probeerde zich enkel te verweren.”

Ziekelijk jaloers

De raadsman beschreef ‘Neffy’ als een sterke vrouw. “Ze had een positieve ingesteldheid ondanks de tegenslagen in haar leven. Ze werd verkracht op haar dertiende en stond alleen in voor de opvoeding van haar kinderen. Toch was ze vrolijk en creatief bezig met haar muziek.” Tot ze Andy leerde kennen. “Olymph was een ziekelijk jaloerse partner die Naftaly volledig probeerde te isoleren. Ze moest breken met haar verleden, hij wilde bepalen met wie ze omging,” benadrukte Hoedemakers.

Neem je verantwoordelijkheid voor de meisjes, ze hebben het recht zich hun moeder te herinneren zoals ze was Eva Hoedemakers, advocate van de familie van het slachtoffer

Vergevingsgezind

Rond kerstmis 2015 liepen de spanningen hoog op. “De moeder van Naftaly was getuige van de spanningen en de ruzies. Ze nam de kleinkinderen mee naar Rotterdam. De beslissing die ze toen nam om haar dochter niet mee te nemen zal haar blijven achtervolgen, want ze heeft haar daarna nooit meer gezien.” Hoedemakers verwees nog naar de bewonderenswaardige instelling van de familie van Naftaly . “De familie heeft hier aangegeven dat ze hem vergeven. Maar Andy heeft hen nog geen spijt betuigt en als hij dat doet, doet hij het voor zichzelf. Oordeel dus niet te mild voor hem en stel hem verantwoordelijk voor zijn daden.” De raadsman sloot af en richtte zich tot Olymph zelf. “Andy, ik vraag je, neem je verantwoordelijkheid voor de meisjes. Ze hebben het recht om hun moeder te herinneren zoals ze was en niet zoals u haar wil voorstellen, als iemand die haar dood zelf heeft veroorzaakt.”

Opzettelijk en voorbedacht

Francis Mens, de advocaat van de vader en de steun en toeverlaat van het slachtoffer, benadrukte dat Olymph de jonge moeder wel degelijk voorbedacht en met opzet doodde. “Die vijf messteken met een mes van 24 centimeter lang heeft hij opzettelijk toegebracht. Andy Olymph voelde dat hij de controle over Naftaly kwijt was. De sufferd, zoals zijn familie hem noemde, kwam terecht in een stress situatie en hij kon het niet meer aan. Op dat moment heeft hij het mes, waar de dag voordien de kalkoen nog mee versneden werd, genomen en haar doodgestoken. Hij had ermee kunnen dreigen maar neen, Naftaly moest dood.” Een mislukte spiderman, noemde Mens de beschuldigde. “Als een spin heeft hij haar in zijn web geïsoleerd en toen ze weerloos was, heeft hij haar afgemaakt. Daarna raakte hij alleen maar verstrikt in zijn eigen web. Hij heeft genoeg op het balkon gestaan. Laat het doek maar vallen.”

Doodgebloed

Openbare aanklager Björn Backx vroeg de jury Andy Olymph te veroordelen voor moord. “Het weerloos slachtoffer heeft een minutenlange doodstrijd geleverd. De beschuldigde heeft haar laten doodbloeden,” beschreef de aanklager. Onzin, noemde hij het verhaal van Olymph, dat hij niet meer wist hoe hij de messteken uitdeelde. “Een klassieker op assisen. Het gruwelijke van de feiten, dat Naftaly naar de grond werd gebracht voor de steken, de steken zelf, dat weet hij niet meer maar hij weet wel nog exact wat Naftaly zogezegd deed met het mes, dat ze het in haar linkerhand hield bijvoorbeeld. Het sluit aan bij wat de gerechtspsycholoog hier verklaarde, dat hij zich steeds beter wil voordoen dan hij is. Hij heeft een conflict niet opgelost met woorden maar door zijn partner te doden. Om haar tegen te houden om nog weg te gaan. Daardoor draagt hij ook de verpletterende verantwoordelijkheid dat hij twee onschuldige kinderen beroofd heeft van hun moeder”.

Zijn stoppen sloegen door toen ze zei dat Gilly beter was dan hij Jan Swennen, advocaat van beschuldigde Andy Olymph

Geen moord ?

Jan Swennen, de pro-Deo advocaat van Andy Olymph, nuanceerde het beeld van de Surinamer. “Ruzie, slagen, mishandeling en dergelijke meer. Ik zie daar geen politieverslagen of medische attesten van in het dossier.” Het was volgens hem gewoon saai voor het koppel in Hasselt. “Ze zaten daar op elkaars lip met een tweeling van vier die amper naar school ging, zonder familie of omkadering.” Dat Naftaly zwanger was speelde volgens Swennen een rol. “Ze had dat niet verteld aan haar vader en moeder. Haar hormonen gingen alle richtingen uit en dan overheerst onredelijkheid. Ze wilde absoluut haar vriend Gilly, de Surinaamse kruidendokter, spreken. Net die onnozele Gilly, die al onheil had gesticht binnen het gezin. Daar ging de zware discussie over. En dan was er ook nog de ruzie met kerst in het bijzijn van haar familie. Ze had hem ten schande gemaakt. Daardoor was hij gefrustreerd en geraakte hij in overdrive.” Sufferd Olymph had wel niet geen voorbedacht plan om Naftaly te doden volgens de raadsman. “Zijn stoppen sloegen door toen ze zei dat Gilly beter was dan hij maar hij had daar op voorhand niet over nagedacht.” Hij bleef erbij dat Olymph het mes tijdens een schermutseling afpakte van Naftaly.

Spijt dat ik in de bak belandde

Andy Olymph drukte in zijn laatste woord zijn spijt uit, maar dan vooral voor zichzelf. “Ik heb spijt van alles wat er gebeurd is. Ik heb dit nooit zo gewild, dat ik in de bak zou belanden. Ik ben Naftaly, de kinderen en mijn familie kwijt. Verder zeg ik niets meer en laat ik het aan jullie over wat er met mij zal gebeuren.”

De jury is nu in beraad om te antwoorden op de schuldvragen.



Uitspraak volgt later vandaag.