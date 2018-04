Elke dag mazoutspoor in Hasselt 05 april 2018

02u29 0 Hasselt Woensdagochtend is de brandweer opnieuw moeten uitrukken voor een oliespoor op het kruispunt van de Hazelarenlaan met de Leeuweriklaan in de Hasseltse Banneuxwijk. Voor de tweede dag op rij had een onbekend voertuig daar brandstof verloren. Eerder kwamen er ook al klachten binnen in de wijk bij Kiewit.

In het weekend moesten de hulpdiensten al een paar keer uitrukken om in Kiewit de Rietstraat en de Waterleliestraat schoon te spuiten. Daar leek het er op dat een vol getankte lijnbus brandstof had verloren. Volgens buurtbewoners keert de smurrie al enkele weken telkens opnieuw terug en besmeurt ze de straat en de opritten. Maar de Lijn twijfelt of haar bussen wel de oorzaak zijn van het probleem.





Ook in de Banneuxwijk zat de Leeuweriklaan deze week dus intussen onder een oliespoor. Zowel dinsdag als woensdag moest de brandweer er het wegdek komen schoon spuiten. Ook in die laan komen dagelijks lijnbussen voorbij, al onderzoekt de politie ook daar nog de bron van de vervuiling. (RTZ)